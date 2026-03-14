Cape Town\'da İftar Programı Düzenlendi

CAPE Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da iftar programı düzenledi.

Uluslararası Maarif Okullarının Cape Town'daki binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel, Güney Afrika Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Mogamat Ganief Ebrahim Hendricks ve TMV Başkanı Mahmut Mustafa Özdil'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Güney Afrikalı davetliler katıldı.

Başkonsolos Sunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Cape Town'da ramazan ayının coşkulu geçtiğini belirterek "Bu akşam da Maarif Okulu ile birlikte, Başkonsolosluğumuz yaklaşık 200 davetli için bir iftar yemeği verdi. İftar programı, Güney Afrika'nın farklı kesimlerinden insanların bir araya geldiği, çeşitliliği ve renkliliği yansıtan çok güzel bir buluşma oldu." dedi.

Sunel, ramazan ayı kapsamında Cape Town'da Türk kurumlarınca düzenlenen diğer etkinliklere de değinerek, Türkiye Diyanet Vakfı ile kentin en eski Müslüman yerleşimlerinde gıda dağıtımı yaptıklarını, ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile ülkenin en köklü spor kulüplerinden Osmanlı Kriket Kulübü'nde iftar programı düzenlediklerini belirtti.

TMV Başkanı Özdil de program vesilesiyle Güney Afrikalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye Maarif Vakfı olarak Afrika'da 27 ülkede eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Güney Afrika da bunlardan biri. Cape Town'daki okulumuzu 2024 yılında kurduk. Johannesburg'daki faaliyetlerimize ise daha önce başlamıştık. Çok şükür, kısa sürede Cape Town'da hem halkın yoğun ilgisiyle hem de resmi makamların büyük desteğiyle karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Cape Town'daki okulun öğrencilerinin eğitim hayatlarından memnun olduklarını gözlemlemekten keyif duyduklarını aktaran Özdil, "Biz de onların daha iyi bir eğitime kavuşmaları ve daha güçlü bir eğitim çerçevesine sahip olmaları için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.