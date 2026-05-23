Nevşehir'in Çardak köyünde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mustafa A'ya ait iki katlı müstakil evde ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Çardak Köyü'nde Ev Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?