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Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nda çalışmalar tamamlandı - Son Dakika
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Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nda çalışmalar tamamlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde bulunan Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nda yapılan çalışmalar sona erdi. İhalesi tamamlanan kaplama, kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi yapım işi için teşekkürler ifade edildi.

Çardak Ortaokulu Spor Salonu\'nda çalışmalar tamamlandı
19.12.2023 - 09:35,
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, daha önce ihalesi yapılan Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nda çalışmalarda sona gelindi.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Engin, yaptığı açıklamada, Çardak Ortaokulu Spor Salonu'nun kaplama, kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi yapım işi ihalesinin de tamamlandığını belirterek, "İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan'a, Çanakkale Milletvekilimiz Ayhan Gider'e, Lapseki Kaymakamımız Emre Öztürk'e çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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