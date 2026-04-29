Çaresiz kaldığında Atatürk gibi düşün: Fenerbahçe akıl sınavında

Fenerbahçe bugün bir seçim sürecine değil, bir akıl sınavına giriyor. 12 yıldır süren şampiyonluk hasreti, yapısal bir soruna işaret ediyor. Çaresiz kaldığında Atatürk gibi düşünmek, yani çözüm odaklı ve kararlı olmak gerekiyor.

3 Temmuz sürecinden sonra 15 yılda sadece bir şampiyonluk yaşayan camia, yeniden yol ayrımında. Asıl mesele yönetim anlayışını değiştirebilmek. Taraftar sabırsız, rakipler acımasız, futbol düzeni tutarsız. Başarı, doğru akılla mümkün.

Başarmanın ön koşulu birleşmek, gerçek anlamda birleşmek. Küskünlükleri bir kenara bırakıp ortak hedefte buluşmak gerek. Aziz Yıldırım, camianın önde gelen isimlerinin bir araya gelmesi gerektiğini vurguluyor; bu tavır sözde kalmamalı.

Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli, en büyük iş insanları Fenerbahçeli, milyonlarca taraftar takımın yanında. Bu potansiyele rağmen savrulmak izah edilemez. Vakit bahanelerin arkasına sığınma vakti değil.

Küskünlükleri rafa kaldırmak ilk adım. Nihat Özdemir'den Mehmet Ali Aydınlar'a, Murat Ülker'den Ferit Şahenk'e, Hamdi Ulukaya'ya kadar herkes aynı çatı altında buluşmalı. Bu, geleceği birlikte kurmak demek.

Futbolcuların haleti ruhiyesi zor. Başkanı gözaltına alınmış, kaptanı tutuklanmış bir takımın istikrarlı olması kolay değil. Todesco, kendi kurmadığı bir takımın başına geldi, hatalar yaptı ama karakterliydi. Yolu açık olsun.

Teknik direktör tercihi, camiayı tanıyan ve baskıyı yönetebilen bir isim olmalı. Yerli bir teknik direktör bu geçiş döneminde daha doğru olur.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak olan ortak akıl ve vefadır. Vefa, camianın hafızasıdır. Önümüzdeki yıl, kuruluşun 120. yılı, VEFA SEZONU ilan edilmelidir. Vefa, küskünleri barıştırır, dağınıklığı toparlar, taraftarı umutlandırır.

Sözün özü: Vefa, geçmişi hatırlamak değil, geleceği birlikte kurma iradesidir. Fenerbahçe, ortak akılla, vefayla ve cesaretle ayağa kalkacaktır. Çünkü bu camia, kaybettiği kupalardan çok, kaybettiği aklın bedelini ödüyor.