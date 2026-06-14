Caretta Carettalar Çıralı'da Gecikmeli Yuvaladı

Nesli tehlike altındaki caretta carettaların önemli yuvalama alanlarından biri olan Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı Sahili'nde bu yıl ilk yuva, serin geçen hava koşulları nedeniyle geçen yıla göre yaklaşık 20 gün gecikmeyle tespit edildi.

Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, AA muhabirine, caretta carettaların yuvalama döneminin bu yıl geçen yıla göre daha geç başladığını söyledi.

Geçen yıl ilk yuvanın 24 Nisan'da tespit edildiğini belirten Altınkaya, "Bu yıl ise ilk yuva 15 Mayıs'ta görüldü. Havaların serin seyretmesi nedeniyle yaklaşık 20 günlük bir gecikme yaşandı. Hava sıcaklıkları yükseldikçe yuva sayıları da artmaya başladı. Sahilde bugüne kadar 15 yuva tespit edildi." dedi.

"Yuva sıcaklığı yavruların cinsiyetini belirliyor"

Deniz kaplumbağalarının yaşam döngüsünde yuva sıcaklığının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Altınkaya, sıcaklığın yavruların cinsiyet dağılımını doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Altınkaya, yılın çok sıcak geçmesi halinde dişi yavru sayısının arttığını, daha serin koşullarda ve yuva sıcaklığının belirli seviyelerin altında kalması durumunda ise erkek yavruların sayısının yükseldiğini belirtti.

Yuvalama döneminde caretta carettaların korunması amacıyla sahilde çeşitli önlemlerin uygulandığını ifade eden Altınkaya, vatandaşlardan ve tatilcilerden kurallara hassasiyetle uymalarını istedi.

Çıralı Sahili'nde saat 21.00 ile 06.00 arasında gezmek, denize girmek, ateş yakmak ve yüksek ses çıkarmanın yasak olduğunu anlatan Altınkaya, "Koruma ekiplerimiz sahilde devriye görevi yapıyor. Kurallara uymayanları uyarıyoruz. Çıralı'ya gelen ziyaretçilerin büyük bölümü bu hassasiyetin farkında. Nadir görülen ihlallerde ise durumu jandarmaya bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yuva ve yumurta sayılarına ilişkin tüm veriler kayıt altına alınıyor"

Geçen yıl sahilde 124 yuvada yaklaşık 9 bin 500 yumurtanın kayıt altına alındığını aktaran Altınkaya, bunlardan 3 bin 500'ün üzerinde sağlıklı yavrunun denize ulaştığını söyledi.

Yavru çıkışlarının ardından yuvaların bilimsel inceleme amacıyla açıldığını belirten Altınkaya, yuva ve yumurta sayılarına ilişkin tüm verilerin kayıt altına alınarak yıl sonunda ilgili kurumlara raporlandığını ifade etti.

Çıralı'da 26 yıllık izleme çalışmalarında en yüksek yuva sayısının 182 olarak kaydedildiğine işaret eden Altınkaya, "Bu yıl hedefimiz geçen yılın rakamlarını yakalamak ve 182 yuvalık rekoru aşmak. Nesli tehlike altında bulunan caretta carettaların korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.