Cargill'e İznik Gölü Tepkisi

07.03.2026 18:04
CHP'li Orhan Sarıbal, Cargill'in İznik Gölü'ndeki su sorumluluğunu çiftçilere yüklediğini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekli Orhan Sarıbal, "Cargill Gıda Türkiye CEO'sunun açıklamalarını okudum. 1998'den bu yana Bursa İdare Mahkemeleri, Danıştay 6. ve 10. Daireleri ile AİHM'in verdiği tam 11 iptal kararına rağmen hala gerçekleri çarpıtmaya devam eden Cargill, bugün de İznik Gölü'ndeki çekilmenin sorumluluğunu çiftçilere yıkmaya çalışıyor. Gölü besleyen suyu hukuksuzca çekip kullanacaksınız, Doğayı kirleteceksiniz, Sonra da çıkıp 'İznik Gölü'nü çiftçiler kuruttu' diyeceksiniz. Utanmıyor musunuz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sosyal medya hesabından İznik Gölü'ne ilişkin Cargill Gıda Türkiye CEO'su Murat Tarakçıoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Cargill'in mısır nişastası üretiminin bölge toprağı ve İznik Gölü'nün yapısını bozduğunu belirten Sarıbal, şunları kaydetti:

"Kapitalizm böyledir, önce doğayı talan eder, sonra kurtarıcı rolüne soyunur. Cargill Gıda Türkiye CEO'sunun açıklamalarını okudum. 1998'den bu yana Bursa İdare Mahkemeleri, Danıştay 6. ve 10. Daireleri ile AİHM'in verdiği tam 11 iptal kararına rağmen hala gerçekleri çarpıtmaya devam eden Cargill, bugün de İznik Gölü'ndeki çekilmenin sorumluluğunu çiftçilere yıkmaya çalışıyor. Cargill, 1. sınıf mutlak tarım arazisi sınırları içinde, İznik Gölü'ne yalnızca birkaç kilometre mesafede faaliyet gösteriyor. Bursa Barosu, DOĞADER, TMMOB'a bağlı akademik odaların açtığı davalar, çiftçiler, Bursa halkının itirazına rağmen Mısır nişastası üretimi yapan Cargill'in atıklarının yeraltı sularına karıştığını, toprağın organik yapısını bozduğunu ve gölde alg artışı riskini büyüttüğünü biliyoruz."

"Doğayı kirleteceksiniz, Sonra da çıkıp 'İznik Gölü'nü çiftçiler kuruttu' diyeceksiniz"

Üstelik şirketin ilk ÇED başvurusunda yıllık 1,5 milyon metreküp su kullanacağı açıkça belirtilmişti. Peki bugün gerçek nedir? İznik Gölü'nden ne kadar su çekildiği, yeraltı sularından ne kadar kullanım yapıldığı, sanayi tesislerinin toplam su tüketiminin ne olduğu kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmıyor. Bölgede yalnızca Cargill değil, çevresindeki sanayi kuruluşları da yüz binlerce metreküp suyu denetimsiz biçimde kullanıyor. Gölü besleyen suyu hukuksuzca çekip kullanacaksınız, doğayı kirleteceksiniz, sonra da çıkıp 'İznik Gölü'nü çiftçiler kuruttu' diyeceksiniz. Utanmıyor musunuz?"

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
