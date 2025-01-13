Cari İşlemler Açığı Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cari İşlemler Açığı Geriledi

Bakan Bolat, cari işlemler açığının azaldığını ve döviz rezervlerinin güçlendiğini açıkladı.

13.01.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler açığının, ekonomi programının makroekonomik çerçevesiyle uyumlu şekilde tahminlerin dahi altına gerilediğini bildirerek, "Bu gelişmeler ülkemizin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine olumlu katkılar vermektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Kasım 2024'e ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Söz konusu dönemde cari işlemler hesabının 2,9 milyar dolar açık verdiğini aktaran Bolat, cari işlemler açığının Ocak-Kasım 2024 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,5 azalışla 5,6 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bolat, tepe noktası olan Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığının sonraki aylarda 48,2 milyar dolar azalarak Kasım 2024 itibarıyla 7,4 milyar dolara gerilediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı son 12 ayda 54,4 milyar dolar fazla vererek yaklaşık 5 yılın en yüksek değerine ulaşmıştır. Kasım 2024'te yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 262,4 milyar dolara yükselmişti. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 6,7 azalışla 340,9 milyar dolara gerilemişti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 27,8 azalarak 79,4 milyar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 6,8 yüzde puan artarak yüzde 76,7 olmuştur."

Mayıs 2023'te 122,2 milyar dolar olan yıllık dış ticaret açığının 17 ayda 42,8 milyar dolar azaldığına işaret eden Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğini belirtti.

Bolat, hizmet gelirlerinin Kasım 2024'te yıllıklandırılmış bazda 113,7 milyar dolarla rekorunu yenilediğini vurgulayarak, "Hizmet ihracatının içinde yer alan seyahat gelirleri 54,4 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarla cari işlemler açığında önemli gerileme kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak bu başarıyı daha da ileriye taşıyarak ekonominin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Cari işlemler açığı, uygulamakta olduğumuz ekonomi programının makroekonomik çerçevesiyle uyumlu şekilde tahminlerin dahi altına gerilemiştir. Cari işlemler hesabındaki olumlu gelişmeler ülkemizin risk priminin gerilemesine ve döviz rezervlerinin güçlenmesine olumlu katkılar vermektedir. Cari işlemler açığındaki düşüşler bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecini desteklemekte, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli seyretmesini sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cari İşlemler Açığı Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: Cari İşlemler Açığı Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.