YENİ DELHİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Carkhand eyaletindeki bir kömür madeninde yaşamam kısmi çökme nedeniyle en az 9 kişi hayatını kaybederken, madende mahsur kalmış kişiler olabileceğinden endişe ediliyor.
Yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre madendeki çökme salı gecesi meydana geldi.
Uzmanlar, ülkede kömür madenciliği sektöründe denetimlerin yetersiz olduğunu ve çok az korumaya sahip madencilerin çoğu zaman hayati tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirtiyor.
Son Dakika › Güncel › Carkhand'da Maden Çökmesi: 9 Ölü - Son Dakika
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