Carla Bruni, eşi Sarkozy\'nin yolsuzluk davasında ifade verdi

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İtalyan asıllı Fransız şarkıcı ve model Carla Bruni, eşi eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada şüpheli olarak ifade verdi.

Le Monde'un haberine göre, Bruni, eşi Sarkozy'nin yargılandığı yolsuzluk davasında tanık statüsünde olan iş insanı Ziad Takieddine'e, Sarkozy hakkındaki suçlamalarını geri çekmesi için baskı yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak ifadeye çağrıldı.

Sorgu hakimleri, Bruni'ye davaya ilişkin bir suçlama yöneltmedi.

Öte yandan, Bruni'nin avukatları konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

6 Ekim 2023'te Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı Libya Finansmanı Davasının "kilit ismi" olan Ziad Takieddine'ye ifadesini geri çekmesi için baskı yaptığı gerekçesiyle 2 suçlama yöneltilmişti.

Sorgu hakimleri, Sarkozy'nin kendisi aleyhine ifade veren ve daha sonra bilinmeyen bir nedenle ifadelerini geri çeken iş insanı Takieddine'ye baskı yaptığına ilişkin yeterli delillerin olduğuna hükmetmişti.

Olay

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Fransız- Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

İddiaların ardından 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İş insanı Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş ardından henüz tam olarak bilinmeyen bir nedenle 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'nin kendisi hakkında suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanının bunun için 608 bin avro harcadığı ileri sürülüyor.