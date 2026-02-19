Carlson'ın Gözaltı İddiası Yalanlandı - Son Dakika
Carlson'ın Gözaltı İddiası Yalanlandı

19.02.2026 02:10
İsrail Havalimanları Otoritesi, Tucker Carlson'ın gözaltına alındığı iddiasını reddetti.

NEW İsrail Havalimanları Otoritesi, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın başkent Tel Aviv'de gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü.

Kuruluş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Carlson'ın gözaltına alındığına dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, "Haberlerin aksine, Tucker Carlson ve beraberindekiler gözaltına alınmadı, geciktirilmedi veya sorgulanmadı." ifadelerine yer verildi.

Carlson ve ekibine, Ben Gurion Havalimanı'nda, "kibarca birkaç rutin soru sorulduğu" belirtilen açıklamada, bunun birçok yolcuya uygulanan "standart prosedürlere uygun olduğu" ifade edildi.

İsrail Havalimanları Otoritesi, Daily Mail gazetesinin haberinin aksine, herhangi bir gözaltı veya sorgulama işlemi yapılmadığı, "bu tür bir görüşmenin kamuoyu önünde yapılmasını önlemek amacıyla" Carlson ve ekibinin özel bir odaya alındığını iddia etti.

Olay

Daily Mail gazetesi, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile röportaj yapmak için gittiği başkent Tel Aviv'de bir süreliğine gözaltına alındığı iddiasına yer vermişti.

Gazetenin haberinde, İsrail'de Hristiyanlara kötü muamele yapıldığıyla ilgili yorumları üzerine Huckabee'nin Tel Aviv'e davet ettiği Carlson'ın, Büyükelçi ile yaptığı röportajın içeriğinin İsrailli yetkililer tarafından sorgulandığı yazılmıştı.

Habere göre Carlson, Ben Gurion Havalimanı'nda pasaportuna el konulduğunu ve yapımcısının sorgu odasına götürüldüğünü belirtmişti.

Geçen hafta YouTube programında, Huckabee'yi, İsrail'deki Hristiyanlar için gerekli korumayı sağlamamakla suçlayan Carlson, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını da sık sık eleştiriyordu.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Medya, Son Dakika

