Carpentaria Körfezi'nde dugong nüfusu 18 yılda yüzde 50 azaldı - Son Dakika
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Carpentaria Körfezi'nde dugong nüfusu 18 yılda yüzde 50 azaldı

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James Cook ve Charles Darwin Üniversitelerinin araştırması, Avustralya'nın kuzeyindeki Carpentaria Körfezi'nde dugong sayısının 2007'deki 10 binden 2025'te 5 bine düştüğünü ortaya koydu. Bilim insanları, deniz çayırı kaybı ve uzatma ağı balıkçılığının etkili olabileceğini belirterek nüfusun toparlanmasının yıllar sürebileceğini ifade ediyor.

Avustralya'nın kuzeyinde yer alan Carpentaria Körfezi'ndeki dugong nüfusunun 18 yılda yüzde 50 azaldığı belirlendi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, James Cook Üniversitesi ve Charles Darwin Üniversitesinden araştırmacılar, 2007'deki son araştırmanın ardından Carpentaria Körfezi'ndeki doğal yaşam alanlarında dugong nüfusunu yeniden gözlemledi.

Araştırmacılardan Chris Cleguer, 2007'de yaklaşık 10 bin olduğu tahmin edilen dugong sayısının 2025'te yarı yarıya azalarak 5 bin civarına düştüğünü belirtti.

İki araştırma arasında 18 yıl bulunması nedeniyle düşüşün tam olarak ne zaman başladığını belirlemenin zor olduğuna işaret eden Cleguer, incelemelerin sürdüğünü ancak mevcut verilerin "endişe verici" olduğunu aktardı.

Araştırmacılardan deniz bilimci Rachel Groom da dugongların uzun yaşayan, geç olgunlaşan ve yavaş üreyen hayvanlar olduğunu belirterek, nüfusun yeniden toparlanmasının yıllar alabileceğini ifade etti.

Deniz çayırı kaybı dugong nüfusundaki düşüşte etkili olabilir

Bilim insanları, dugong popülasyonundaki keskin düşüşe memelinin temel besin kaynağı olan deniz çayırı alanlarındaki küçülme olduğunu düşünüyor.

İklim değişikliği sonucu artan deniz suyu sıcaklıkları, sel, şiddetli yağışlar ve kasırga gibi etkenler nedeniyle deniz çayırı alanlarında büyük kayıplar yaşandığını aktaran araştırmacılar, bazı hayvanların açlık riskiye karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Araştırmacılar ayrıca, uzatma ağı balıkçılığının da dugong nüfusundaki düşüşte rol oynayabileceğini vurguladı.

Uluslararası koruma kuruluşlarının nesli tehlike altındaki türlere ilişkin listelerinde "hassas" olarak sınıflandırılan dugonglar, denizineği familyasından olup okyanusun tek vejetaryen (otçul) deniz memelisi olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Charles Darwin, Avustralya, Güncel, Bilim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Carpentaria Körfezi'nde dugong nüfusu 18 yılda yüzde 50 azaldı - Son Dakika

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