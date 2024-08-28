CarrefourSA Deposundaki İş Bırakma Eylemi Sonlandı - Son Dakika
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CarrefourSA Deposundaki İş Bırakma Eylemi Sonlandı

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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda başlatılan iş bırakma eylemi, işverenin talepleri kabul etmesiyle sona erdi. DGD-SEN üyesi işçilerin kazanımıyla sonuçlanan eylem, 17 gün sürdü.

28.08.2024 19:27
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(ANKARA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda, DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi iş yeri temsilcilerinin işten atılmasının ardından başlatılan iş bırakma eylemi, işverenin talepleri kabul etmesiyle sona erdi.

CarrefourSA deposundaki işçilerin eylemi, 17 günün ardından işçilerin kazanımıyla sonuçlandı. DGD-SEN, zam taleplerinin yetersiz kalması ve iş yeri temsilcilerinin işten çıkarılması nedeniyle CarrefourSA'nın Esenyurt'taki deposunda başlattığı iş bırakma eylemini alışveriş merkezlerine taşımış, iki gün önce 6 kişi gözaltına alınmıştı.

DGD-SEN, konuya ilişkin "Onur ve haysiyet mücadelesi kazandı, işçiler kazandı. CarrefourSA depo işçilerinin kazanımı Türkiye işçi sınıfına armağan olsun" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki CarrefourSA deposunda DGR isimli taşeron firmaya bağlı çalışan DGD-SEN üyesi iş yeri temsilcileri işten atılmış, 12 Ağustos'ta depoda bir araya gelen işçiler ise destek amacıyla iş başı yapmayarak eylem başlatmıştı.

İşçiler, işten atılanların geri alınması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler alınması ve Carrefoursa'nın ara zam uygulaması taleplerini DGR firmasına iletmiş, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CarrefourSA Deposundaki İş Bırakma Eylemi Sonlandı - Son Dakika

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