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Çarşamba Belediyesi Sanatı Geliştirmek İçin Çalışmalar Yürütüyor - Son Dakika
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Çarşamba Belediyesi Sanatı Geliştirmek İçin Çalışmalar Yürütüyor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede sanatın gelişmesi ve gençlerin buna dahil olması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Belediye, kültür sanat alanında etkinlikler düzenleyerek hemşehrileriyle buluşmayı ve gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri kurslar sunmayı hedefliyor. Ayrıca tarihi hamamı sanat galerisine dönüştürerek Çarşamba'nın sanat merkezi haline getirdi.

Çarşamba Belediyesi Sanatı Geliştirmek İçin Çalışmalar Yürütüyor
20.12.2023 - 11:14,
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Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede sanatın gelişmesi ve gençlerin buna dahil olması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, şehirlerin sanatla geliştiğini, bunun farkında olduklarına dikkati çekti.

Çarşamba'da sanatın gelişmesi, gençlerin bu gelişmeye dahil olması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerine işaret eden Doğan, şöyle devam etti:

"Kültür sanat alanında kentimizin adını duyurmaya, hemşehrilerimizi etkinliklerle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Yeşilırmak Şenliklerimiz, Köyümde Şenlik Var, Okulumda Şenlik Var programlarımız, tiyatro gösterilerimiz, konserlerimiz, yazar söyleşilerimiz ve kültür sanat kurslarımızı bu anlamda oldukça önemli görüyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, 'Burası sevginin kenti' sloganını merkeze aldık ve hizmetlerimize de bu kapsamda devam ettik, ediyoruz. Macera tutkunlukları Off-Road oyunlarımız, Motosiklet Festivalimiz ile adrenaline doydu, Geleneksel Rahvan At Yarışlarımız ile jokeylerimizin heyecanına ortak olmanın yanı sıra kentimizde de bir geleneği sürdürmeye devam ettik. Köyümde Şenlik Var programlarımız ile hemşehrilerimizin ayağına götürdüğümüz şenliklerle mahallelerimiz arasında gönül köprüleri kurup, insanlarımızla bir arada olduk. Çarşamba Belediyesi olarak gayemiz, hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm oluşturabilmek ve onların gönüllerine dokunmak."

Tarihi hamamı değerlendirerek sanatın merkezi haline getirdiklerini anlatan Doğan, "Çarşamba'mızın yetiştirdiği değerli sanat insanı, uzun yıllar Çarşamba Belediye Başkanlığımızı da yapmış Cemil Şensoy'un oğlu Ferhan Şensoy'un ismini Çarşamba'mızda sanat galerimiz ile yaşatmış oluyoruz. Bu kapsamda tarihi hamamımızı çok güzel bir sanat galerisine çevirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Her alanda vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Kentimizde gençlerimizin ve hemşehrilerimizin katılabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri kültür sanat kurslarımızı 2019 yılında başlatmıştık. Gençlerimizin robotik kodlama, yazılımın yanı sıra en az müzik aleti çalmayı rahatlıkla öğrenebilecekleri, resimle görsel zekalarını geliştirebilecekleri, işaret dili ve akıl oyunları ile kişisel gelişimlerine katkı yapabilecekleri kurslarımızı ücretsiz olarak sunuyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Merkezimiz de bu anlamda önemli bir yer tutuyor. Ortaokuldan lise, üniversite grubuna kadar her yaştan gencimiz buraya gelip donanımlı eğitimcilerimizde kurs görüyor. Aynı zamanda merkezimizde gençlerimiz ders çalışıp sınavlarına hazırlanma imkanı buluyor. Tezhip, rölyef, zeka oyunları, İngilizce, resim, değerler eğitimi, el sanatları, Kur'an-ı Kerim ve ney kurslarımız devam ediyor. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerimiz, icathanede robotik kodlama, yazılım eğitimi görüyor."

Kaynak: AA
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