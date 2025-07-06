Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Barajyolu Caddesi'nde Ayvacık istikametinden Çarşamba istikametine elektrikli bisikletle seyir halindeki İ.O, Salıpazarı istikametinden gelen S.G. idaresindeki 55 KG 666 plakalı ciple çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Bisiklet-Cip Çarpışması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?