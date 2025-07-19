Çarşamba'da Elektrik Çarpması Ölüme Neden Oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı hayatını kaybetti.
Çarşamba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Murat Ak, Dikencik Mahallesi'nde çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ak'ın cenazesi, Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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