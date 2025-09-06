Samsun-Ordu yolunda feci kaza! 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Samsun-Ordu yolunda feci kaza! 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

06.09.2025 00:27  Güncelleme: 08:39
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü Taha Emir Yavuz yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Turgut B. (33) yönetimindeki 61 AFG 183 plakalı otomobil ile Taha Emir Yavuz'un (19) kullandığı 55 AP 260 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisi Eğercili Işıklı Kavşak'ta çarpıştı.

GENÇ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yavuz'un kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada sürücü Taha Emir Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İKİ YARALI

Diğer aracın sürücüsü Turgut B. ile yanında bulunan Ömer B. (30) ise yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

