Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
M.A.(76) idaresindeki 55 AHU 868 plakalı motosiklet, Dikbıyık Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?