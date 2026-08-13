Çarşamba'da Sağanak, Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika
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Çarşamba'da Sağanak, Tarım Arazilerini Vurdu

Çarşamba\'da Sağanak, Tarım Arazilerini Vurdu
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Çarşamba'da etkili sağanak sonrası tarım arazilerinde su birikintileri oluştu, çiftçiler tahliye çalışıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanağın ardından tarım alanlarında da su birikintileri oluştu.

İlçeye bağlı Çınarlık Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak, özellikle tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı. Fındık bahçesi ile fasulye, mısır, biber, patlıcan ekili tarlalarda biriken su nedeniyle çiftçiler kendi imkanlarıyla tahliye çalışması başlattı.

Çiftçiler, tarlalarda biriken suyu sondaj sistemi ve pompalar aracılığıyla tahliye etmeye çalışıyor.

Çınarlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Dilsiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın sabah saatlerinde başladığını ve mahallede tarım arazileri ile evlerin önündeki alanlarda su birikintileri oluştuğunu söyledi.

Mahallenin aşırı yağışlarda su baskını sorunuyla karşı karşıya kaldığını belirten Dilsiz, yetkililerden sorunun çözülmesini istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çarşamba'da Sağanak, Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika

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