Çarşamba'da şehit aileleri ve gazilere iftar - Son Dakika
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Çarşamba'da şehit aileleri ve gazilere iftar

Çarşamba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Çarşamba Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

21.03.2025 08:16
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Çarşamba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Çarşamba Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Çarşamba Göl Restoran'da düzenlenen programda konuşan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, "Bu topraklarda şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları ve mücadeleleri neticesinde yaşıyoruz ve bugün de aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Şehitlerimiz için ne söylesek azdır. Bizde bugün o büyük mertebelere sahip şehitlerimizin ailelerini misafir etmek ve onlarla bir arada olmanın gururunu yaşıyoruz. Gazilerimizle aynı iftar sofrasını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben iftar programımıza katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor ve Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum." şeklinde konuştu.

Başkan Dündar'ın ardından söz alan Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ise şunları söyledi:

"Vatan uğrunda koşan, mücadele eden, vatan toprağına canını emanet eden şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Biz şehitlerimizin bize bıraktığı vatanı çocuklarımıza bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Devletiyle, vatandaşıyla bu gayreti göstermek durumundayız. Ramazan ayının son günlerine geliyoruz. Ben de bu vesile ile programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."

İftar programına Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, kamu kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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