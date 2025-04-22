Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 10 AKY 888 plakalı motosiklet, Sungurlu Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya M.A'ya çarptı.
Kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki 07 LMP 67 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yaya sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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