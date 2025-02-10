Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde O.G'nin (40) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşılması üzerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 154 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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