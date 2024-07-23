Çarşamba Ziraat Odası Başkanı: Fındık işçisi yevmiyesi 800 lira - Son Dakika
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Çarşamba Ziraat Odası Başkanı: Fındık işçisi yevmiyesi 800 lira

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık hasadının başlamasıyla birlikte fındık işçisi yevmiyesinin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Aydemir, maliyetler göz önüne alınarak en uygun rakamın belirlendiğini söyledi ve üreticilere bereketli bir hasat diledi.

23.07.2024 13:09
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Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık işçisi yevmiyesinin 800 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Aydemir, Ziraat Odası Başkanlığında yaptığı açıklamada, fındık hasadının ağustos ayı itibarıyla başlayacağını belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Meclis Kurulu olarak gerçekleştirdikleri toplantı sonucu fındık işçisi yevmiyesini 800 lira olarak belirlediklerini aktaran Aydemir, "Üreticilerimize şimdiden bereketli bir hasat diliyoruz." diye konuştu.

Aydemir, maliyetler göz önüne alındığında verilebilecek en iyi rakamı belirlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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