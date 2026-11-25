Kolombiya'nın kuzeyindeki Cartagena kentinde, silahlı kişilerce bir süpermarkette rehin alınan 30 kişinin tamamının kurtarıldığı bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal polis ve ordunun gerçekleştirdiği olağanüstü bir ortak operasyon sonucunda tüm rehineler kurtarıldı." ifadesini kullandı.

Kolombiya polisi dün X hesabından yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin yerel saatle 08.00'de La Castellana Mahallesi'ndeki bir süpermarkette soygun girişimi sırasında çok sayıda kişiyi rehin aldığını duyurmuştu.

Açıklamada, rehin alınan 30 kişiden 10'unun serbest bırakıldığı, güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmişti.

Operasyonu yerinde takip eden de la Espriella, X hesabından yaptığı açıklamada, rehine krizinin "para nakil aracı soygunu" girişiminden kaynaklandığını, bir grup adi suçlunun para nakil aracını soymak amacıyla alışveriş merkezine girdiğini belirtmişti.