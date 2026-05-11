İmamoğlu casusluk davasında ilk duruşma başladı

11.05.2026 11:27  Güncelleme: 11:29
Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşmada ilk olarak Hüseyin Gün'ün savunması dinleniyor.

"Casusluk" suçlamasıyla 4 Temmuz 2025'te tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine açılan davanın ilk duruşması, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan 4 no'lu duruşma salonunda görülüyor."

Duruşma salonunun küçük olması nedeniyle girişte jandarma, izleyiciler, avukatlar ve basın mensupları arasında tartışmalar yaşandı.

İmamoğlu, Yanardağ, Özkan ve Gün jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Bu sırada Yanardağ, "Amerikancı bir iktidar var. Emperyalizmin işbirlikçileri yurtseverleri casuslıkla suçluyor" diye izleyici kısmına seslendi.

Mahkeme Başkanı, ilk olarak Hüseyin Gün'ün savunmasıyla başlanacağını söyledi. Duruşmada, kimlik tespitinin ardından Gün'ün, savunmasına başladı.

İddianamede neler var?

"Casusluk" iddianamesinde, "dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı, Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı, bu durumdan siyasi olarak menfaat edinme gayesinde bulunduğu" iddia ediliyor."

İddianamede, "Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olması akabinde mensubu olduğu başta CHP'yi ele geçirerek Cumhurbaşkanı adayı olma yolunu açmak amacıyla faaliyetlerde bulunulduğu" da belirtiliyor.

