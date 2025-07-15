Çatak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Kaymakamlık tarafından düzenlenen program kapsamında çarşı merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Hükümet Konağı binası önüne kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Programa, Kaymakam Kadir Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.