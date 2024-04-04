Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel: CHP rozetimi çıkardım, tüm Çatalca'nın hizmetkarıyım - Son Dakika
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Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel: CHP rozetimi çıkardım, tüm Çatalca'nın hizmetkarıyım

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Yerel seçimler sonrası Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, CHP rozetini çıkararak tüm Çatalca'ya hizmet edeceğini belirtti. Güzel, İBB ile ilçe belediyesinin aynı partinin yönetiminde olmasının tarihte bir ilk olduğunu vurguladı.

04.04.2024 01:41  Güncelleme: 02:04
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Yerel seçimler sonrası yönetimi değişen belediyelerden biri de İstanbul'un Çatalca ilçesi oldu. Devir teslim töreninde konuşan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, "CHP rozetimi çıkardım, tüm Çatalca'nın hizmetkarıyım" dedi.

Yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı ilçelerden biri de Çatalca oldu. CHP adayı Erhan Güzel yüzde 50.53'lük oyla, en yakın rakibi Mesut Üner'i yaklaşık 6 puan geride bıraktı. Öğle saatlerinde mazbatasını alan Erhan Güzel, eski başkanlardan Cem Kara'nın mezarını ziyaret etti, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve "Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü"ne katıldı. Ardından görevi devralan Erhan Güzel Çatalcalıların yoğun ilgisi ile karşılaştı.Törenlere CHP Parti Meclisi Üyesi Berker Esen, CHP Çatalca İlçe Başkanı Yakup Yaşar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Devir teslim töreninde konuşan Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çatalca tarihinde ilk defa İBB ile ilçe belediyesinin aynı partinin belediye yönetiminde olacağına dikkat çekti. Güzel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün burada yıllardan beridir hayalini tuttuğum, en büyük hayalim olan Çatalca'ya başkan olma hayalimi gerçekleştirdim. Bizi destekleyen gencinden yaşlısına herkese teşekkür ederim. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber Çatalcamızı ve İstanbulumuzu çok güzel yapacağız. Bugüne kadar CHP rozetimi takıyordum. Bugünden artık parti rozetimi çıkartarak ayrım yapmadan tüm Çatalca'ya hizmet edeceğim. İnanıyorum ki yapacağımız iş birlikleriyle Çatalca çok güzel beş yıl yaşayacak, Çatalcamız; üreten, yöneten, planlı ve daha güzel bir kent olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel: CHP rozetimi çıkardım, tüm Çatalca'nın hizmetkarıyım - Son Dakika

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