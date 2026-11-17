Çatalca'da 18 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi, temizlik işçisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çatalca'da bir depoya düzenlenen narkotik operasyonunda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ile 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi. Belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çatalca'da bir depoya düzenlenen operasyonda 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çatalca'da bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 12 Kasım'da depoya operasyon düzenledi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Depoda yapılan aramada, 18 kilo 900 gram sıvı metamfetamin ve 25 litre 150 mililitre aseton ele geçirildi. Operasyonun ardından belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen R.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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