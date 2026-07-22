Çatalca'da Fabrika Yangını - Son Dakika
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Çatalca'da Fabrika Yangını

22.07.2026 14:51
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Çatalca'daki bir fabrikada çıkan yangın otluk alana sıçradı, itfaiye müdahale ediyor.

Çatalca'da bir fabrikada çıkan ve otluk alana sıçrayan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Çakıl Mahallesi Erik Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 2 bin metrekare alana kurulu fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Otluk alana da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Çevre, Olay, Son Dakika

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