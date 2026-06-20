Çatalca Ormanlı Sahili'nde sahilde denize girenler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. Parçayı bulanlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.
Son Dakika › Güncel › Çatalca'da Mühimmat İhbarı - Son Dakika
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