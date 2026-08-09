Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar - Son Dakika
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Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar

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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kırtasiyeye gelen 6 kişilik grup, iş yeri sahibine tekme ve tokatlarla saldırdı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun Atakum'da bir kırtasiyeye gelen 6 kişilik grup, iş yeri sahibini tekme ve tokatla darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

6 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Ağustos'ta Atakum ilçesinde bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen bir kadın ile kırtasiye sahibi arasında, e-Devlet üzerinden yapılması istenen bir işlemle ilgili anlaşmazlık çıktı. Kadının iş yerinden ayrılmasının ardından yaklaşık 6 kişilik bir grup kırtasiyeye geldi.

Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

İddiaya göre şahıslar, kırtasiye sahibine hakaret ederek saldırmaya başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların iş yeri sahibini kasa bölümünde tekme ve yumruklarla darbettiği görüldü. Görüntülerde bir şahsın masanın üzerine çıkarak iş yeri sahibine saldırdığı, başka şahısların ise yere düşen adamı tekmelediği anlar yer aldı.

Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar

Saldırı sırasında iş yerindeki bazı eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekiplerine haber verilirken, iş yeri sahibi saldırganlardan şikayetçi oldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Saldırı, Atakum, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar - Son Dakika

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