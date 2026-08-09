Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı

Mısırlı dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah’ı kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, hem saha dışında hem de mali anlamda tarihi günlerden geçiyor. Salah'ın gelişiyle birlikte bordo-mavili taraftarlar kombine ve lisanslı ürün satışlarına adeta akın etti.

3 GÜNDE 550 MİLYON TL'LİK GELİR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transferin ardından kısa sürede ulaşılan rakamları paylaştı. Formasız satış rakamları hariç, sadece kombine satışlarından yaklaşık 3 gün içinde 550 milyon TL gelir elde edildiğini açıklayan Doğan, camiaya ve taraftarlara teşekkürlerini iletti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİKTEN SONRA YENİ HEDEF: 25 BİN

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kombine satışlarında 18 bin barajının aşıldığı ve kulüp tarihinin tüm zamanlardaki en yüksek kombine rekorunun kırıldığı duyuruldu. Kırılan tarihi rekorun ardından kulüp yeni hedefini 25 bin kombine olarak ilan etti.