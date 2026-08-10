Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu - Son Dakika
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Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. FETÖ'cü Adil Öksüz'ün olaydan hemen önce ABD'ye gittiğini tespit ettiklerini belirten Gürlek, "Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu" dedi. Bakan Gürlek, düşen helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'nün sözde TSK imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la görüşmelerinin olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Görüşmeye dair açıklamada bulunan Gürlek, olayın FETÖ'nün örgütsel bir cinayeti olduğunu belirterek, dosyada 21 tutuklu bulunduğunu ve soruşturmanın sonuna kadar süreceğini söyledi. 

"OLAY, 'KAZA' OLARAK AKSETTİRİLDİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden, merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüşmede, Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın faili meçhul dosyaların üzerinde ayrıntılı inceleme yaptığını söyledi. "Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten ülkemiz için bir değerdi" diye konuşan Bakan Gürlek, başlangıçta olayın bir helikopter kazası olarak aksettirildiğine dikkat çekti.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu

"OPERASYONLARIN DEVAMI GELECEK"

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda teknik ve alanında uzman isimlerin konuyu incelediğini ifade eden Bakan Gürlek, "Tabii inceleyince bizim dikkatimizi bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği. Özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Biz nereden biliyoruz bunu? 2007 yılında Hrant Dink cinayeti. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor. Daha sonradan da örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var. Biliyorsunuz burada Ankara Başsavcılığımız özel bir ekip kurdu adliyede. Bakanlığımız haricinde Ankara Başsavcılığımızda olayı takip eden arkadaşlarımız var. İlk operasyonumuzu yaptık. Şu an itibariyle dosyada 21 tutuklu şahıs var. Bunlar genelde asker ağırlıklı olan şahıslar. Bu operasyonların mutlaka devamı gelecek" dedi.

Olaya ilk müdahale eden kaza kırım ekibi, ilk gelen askeri ekibin de incelendiğine vurgu yapan Bakan Gürlek, HTS kayıtlarının ve o tarihteki uçuş radar kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini belirtti.

"BU CİNAYETİ ÇÖZMEK BOYNUMUZUN BORCU"

"Bunların hepsi bir örgütsel çalışma" diyen Bakan Gürlek şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz helikopter pilotunun kendisi, bizzat eşi örgütle irtibatlı çıktı. Özellikle helikopter pilotunun olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi Bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkması, daha sonra aynı şekilde ilk kaza demeyelim şu an artık cinayet olduğu gerçekleştirdi de. Yani o yönde şüphe var. İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelin, helikopterin kara kutusunu söken ekibin, daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu öğrendik. Yani olaya baktığımız zaman büyük tabloda bunun bir FETÖ'nün örgütsel anlamda bir organizasyon, bir şema olduğunu gördük. İnşallah operasyonun devamı da gelecek. Şu an dediğim gibi 21 kişi tutuklu. Arkadaşlarımız yoğun olarak çalışıyor. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten bu ülke için çok önemli bir şahıstı, bir karakterdi, bir siyasi liderdi."

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu

"SONUNA KADAR GİDECEĞİZ"

Bakan Gürlek dosyayı açtıkları için kamuoyunda ciddi bir teveccüh bulunduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, "Bu olayı çözmek zorundayız. Devlet çünkü ortada bir cinayet varsa bunu çözmek zorunda. Hele Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu devletin borcu, bizim de sizlere sözümüz olsun. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Bakan Gürlek, helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kaza öncesinde FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz ve sözde Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz o tarihlerde özel olarak görüşmesinin, olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösterdiğine işaret etti.

"OLAYDAN ÖNCE ABD'YE GİTTİLER"

15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce FETÖ'nün sözde TSK imamları Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ın Amerika'ya gittiklerini hatırlatan Bakan Gürlek, helikopter kazası hemen öncesinde de aynı şekilde Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini bunun da olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
2009 yılında helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden, merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu

"ÖRGÜT, HTS KAYITLARINA ÖNEM VERİYORDU"

Bakan Gürlek, HTS kayıtlarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "İlk kimin kimle görüştüğü, hangi bazdan görüştüğü; yani örgütsel bir eylem olup olmadığını HTS kayıtlarından inceliyoruz. Yani radar kayıtları ve HTS kayıtlarının silinmesi tamamen o tarihlerde örgütün en önem verdiği konu" dedi.

"DEVLET, ŞAHISLARA, MAKAMLARA BAKMAZ"

Soruşturmanın yalnızca belirli bir kesimle sınırlandırılmayacağını vurgulayan Bakan Gürlek, olayda sorumluluğu bulunan herkesin araştırılacağını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bizim size sözümüz, devlet olarak sözümüz. Burada dediğim gibi örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani bu eylemde görev olan kim varsa sonuna kadar gideceğiz, çözeceğiz. Karanlık bir nokta kalmayacak. Hem kamu vicdanı tatmin olacak hem inşallah sizin de vicdanınız tatmin olacak. Bu da bizim size sözümüz. Bizim görevimiz bu. Burada devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur?"

"VİCDANLARDA HER ŞEY BERRAKLAŞACAK"

Konuyla ilgili kamu vicdanında her şeyin berraklaşacağını belirten Bakan Gürlek, "Hem sizin vicdanınızda hem kamu vicdanında kesinlikle her şey berraklaşacak, aydınlanacak. Siz içinizi ferah tutun. Biz bu olayın peşindeyiz, arkasındayız." dedi.

Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu

"KARANLIKTA BİR ŞEY KALMAYACAK"

Bakan Gürlek, bu işin sonuna kadar gitmek için irade gösterildiğini ve kararlı duruş gösterdiklerini vurgulayarak, "Tekrardan başınız sağ olsun. Türkiye için gerçekten çok büyük bir kayıp, çok büyük bir değerdi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu. Herkesin sevdiği güçlü bir liderdi. Allah rahmet eylesin. Ama devlet olarak biz bu cinayeti ortaya çıkartacağız. Yani karanlıkta bir şey kalmayacak" dedi.

"ADALET ARAYIŞIMIZI HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİK"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu da yıllar sonra ilk defa ciddi bir şekilde bu olayın üzerine gidilmesinin aileyi mutlu ettiğini ifade ederek, "Çok teşekkür ediyoruz bu konuda. O yıllara dönmek istemiyorum. Çünkü bizzat orada yapılanlara şahit olduğum için. İnşallah umut ediyorum bu sefer gerçekleşir ve biz de rahat kafamızı yastığa koyarız" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu da Bakan Gürlek'e kendilerini kabullerinden dolayı teşekkür etti. Babası vefat ettiğinde 14 yaşında olduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, "Benim şu an ömrümün yarısını geçirdi bu vaka. Bununla beraber yaşıyoruz, bizim için tabii dün gibi bir hadise. Yalnız biz adalet ve hak arayışımızı gerçekten hiçbir zaman kaybetmedik. Umudumuzu kaybetmedik. Bir gün bunun da sırasının vaktinin geleceğini, bu örgütün bir şekliyle bu dosyanın üzerindeki etkisinin kırılacağını inanıyorduk. İnşallah şimdi bundan sonraki süreçte başta siz olmak üzere, emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Biz aynı zamanda burada diğer şehit ailelerimiz adına da bulunuyoruz. Onların da size selamlarını ve teşekkürlerini iletiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    son dakika yaptığım yorumu nesinden rahatsız oldun ki sildin yorumumu 1 0 Yanıtla
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