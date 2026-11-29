Çatalca'da yağış nedeniyle Karamandere taştı, bazı araçlar sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çatalca'da kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere taştı ve dere çevresindeki bazı araçlar sular altında kaldı. Yağış kentin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi; araçların sular altında kalması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Çatalca'da kuvvetli yağış nedeniyle Karamandere'nin taşması sonucu bazı araçlar sular altında kaldı.
Kuvvetli yağış, özellikle kentin kuzey bölgelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Çatalca'da bulunan Karamandere yağış nedeniyle taştı. Dere çevresindeki bölgede bulunan bazı araçlar sular altında kaldı.
Araçların sular altında kalması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA
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