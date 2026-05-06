Çatalca'da Zincirleme Kaza: 1 Ağır Yaralı
Çatalca'da Zincirleme Kaza: 1 Ağır Yaralı

Çatalca\'da Zincirleme Kaza: 1 Ağır Yaralı
06.05.2026 02:20
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR ve bir iş makinesinin karıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı.

ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR ile bir iş makinesinin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen 1 TIR şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 01 AZH 531 plakalı TIR, aynı istikametteki bir iş makinesi ile çarpıştı. Bunun üzerine TIR'ın şoförü aracını sağ şeride çekerek durdu. Bu sırada arkadan gelen 42 S 2313 plakalı başka bir TIR, kaza nedeniyle duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle TIR'ın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen TIR şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'ARKADAN GELEN TIR'IN ÇARPMASIYLA İKİNCİ KAZA GERÇEKLEŞTİ'

Kazayı görenlerden Ömer Genç, "Kenarda dururken, TIR'ın sağ aynası bizim iş makinesine çarptı. Bunun üzerine arkadan gelen başka bir araç çarpınca ikinci kaza bu şekilde gerçekleşti. İş makinesine çarpan TIR'ın şoförüne 'Kaskon var mı abi?' diye sorarken arkadan gelen TIR'ın çarpmasıyla ikinci kaza gerçekleşti" dedi.

Kaynak: DHA

