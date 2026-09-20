Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

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Çatalca\'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan şüpheli yakalandı
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Çatalca'da tarlasını sürerken bulduğu Bizans dönemine ait mühür ve sikkeleri satmaya çalışan E.H., jandarma ekiplerince yakalandı. Üzerinde ele geçirilen 52 parça tarihi eser Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, E.H. adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde tarlasını sürerken bulduğu Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında E.H.’nin tarlasını sürerken bazı tarihi eserler bulduğunu ve bunları satmaya çalıştığını belirledi.

SATIŞ İÇİN BULUŞMA BEKLERKEN YAKALANDI

Ekiplerin yaptığı fiziki takibin ardından E.H.’nin tarihi eserleri satmak üzere anlaştığı kişilerle buluşacağı tespit edildi.

Buluşma öncesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakaladı. E.H.’nin üzerinde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda parça ele geçirildi.

52 PARÇA TARİHİ ESER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Yapılan incelemede ele geçirilen eserlerin Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinde 48 gümüş sikke, 3 yüzük ve 1 mühür olmak üzere toplam 52 parça tarihi eser bulundu.

Ele geçirilen eserler, incelenmek ve korunmak üzere Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tarlasını sürerken eserleri bulduğu öğrenilen E.H., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
Kültür SanatJandarma3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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