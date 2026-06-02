Çatalpınar\'da Mobilya Atölyesinde Yangın

ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde bir mobilya atölyesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Çatalpınar ilçesi Çatalpınar Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinin çatısında çıktı. Mobilya atölyesinin çatısında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede büyüdü. Çatıyı saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi.
