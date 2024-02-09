Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Türk Kızılayı\'na kan bağışında bulundu

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu. Demir, kan vermenin önemine vurgu yaparak, herkesi kan vermeye davet etti. Kan bağışı görevlisi ise ramazan ayında kan bağışının azaldığını ve daha fazla kan bağışına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Çatalzeytin Kaymakamı Enis Akdağoğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Demir'e destekleri için teşekkür etti.

09.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:55
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Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına kan vererek destek verdi.

Demir, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kan bağışı aracının yanına giderek kan bağışında bulundu.

Demir, kan vermenin önemine değinerek, "Kan bağışı hayat kurtarır. Herkes 10 dakika zaman ayırıp kan bağışında bulunsa kim bilir kaç canı hayata bağlayacak, bu yüzden ekibimle Kızılay kan bağışı aracına gelerek vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Herkesi kan vermeye davet ediyorum." dedi.

Kan bağışı görevlisi Cengizhan Muratoğlu ise şunları kaydetti:

"Ramazan ayında kan bağışında azalma oluyor, kış ayları ile hastalıklar artıyor. Bu sebeple daha çok kan bağışına ihtiyacımız oluyor. Özellikle ramazan ayını atlatabilmemiz için kan stoklarının artması gerekiyor. Bu konuda gerekli desteği halkımızdan bekliyoruz. Çatalzeytin'de desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımız Enis Akdağoğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Demir'e çok teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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