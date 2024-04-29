Çorum\'un Bayat ilçesinde evinin çatısından düşen kişi yaralandı

Çorum'un Bayat ilçesinde evinin çatısından düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre R.U, Saray köyündeki 2 katlı evinin çatısından toprak zemine düştü.
İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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