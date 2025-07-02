Çankırı'da tadilat yaptığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bayramören ilçesine bağlı Topçu köyünde komşusunun çatısında tadilat yapan 47 yaşındaki Yılmaz Çaylı, ayağının kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çaylı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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