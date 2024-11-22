CATL Debrecen'de Yeni Batarya Tesisi Kuruyor - Son Dakika
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CATL Debrecen'de Yeni Batarya Tesisi Kuruyor

CATL Debrecen\'de Yeni Batarya Tesisi Kuruyor

CATL, Macaristan'ın Debrecen kentinde 100 GWh kapasiteye sahip yeni batarya üretim tesisine yatırım yapıyor.

22.11.2024 15:48
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Yıllık kapasitesi 100 gigavatsaat olarak planlanan yeni tesis, CATL'nin Avrupa'daki ikinci batarya üretim tesisi olacak.

DEBRECEN, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen batarya üreticisi Contemporary Amperex Teknoloji Şirketi (CATL), Macaristan'ın ikinci büyük kenti Debrecen'deki yeni tesisinde gelecek yıl batarya hücreleri üretmeye başlayacağını duyurdu.

Debrecen'in Güney Endüstri Parkı'nda yer alacak ve yıllık kapasitesi 100 gigavat-saat olarak planlanan yeni tesis, CATL'nin Avrupa'daki ikinci batarya üretim tesisi olacak.

CATL Avrupa Operasyonları Genel Müdürü Jason Chen, yatırımın arkasındaki temel faktörler olarak kentin elverişli konumu, sağlam altyapısı ve güçlü eğitim kurumlarının altını çizdi.

Chen gazetecilere yaptığı açıklamada, "Debrecen, üretim ve tedarik zinciri ağımızı oluşturmaya devam etmemiz ve böylece Avrupa elektrifikasyon sürecini desteklememiz için mükemmel koşullar sunuyor" dedi.

Tesisin ana binasının tamamlanmak üzere olduğunu, mekanik ve elektrik tesisat kurumlarının ise devam ettiğini söyleyen yetkili, şirketin yılın başında, artan müşteri talebini karşılamak için inşaat sahasının yakınında kiralanan bir tesiste modül montajına da başladığını belirtti.

Chen, yeni tesisin gelişmiş Endüstri 4.0 teknolojisinden yararlanacağını ve tam üretim kapasitesini korurken enerji tüketimini en aza indirmek için optimize edilmiş düzene sahip olacağını vurguladı.

Şirket, 2025 yılına kadar ana faaliyetlerinin tamamında karbon nötr olmayı hedefliyor. CATL bu hedefi tesis faaliyete geçtikten kısa süre sonra Debrecen'de de tekrarlamayı planlıyor.

CATL'nin kıdemli Halkla İlişkiler Müdürü Balazs Szilagyi, "CATL sadece ürünlerde değil, süreçlerimizde de yeşil üretime her zaman öncelik veriyor" dedi. Szilagyi bu çerçevede, saksıda yetişen 200 ağacın dikilmesini finanse etmek ve bölgesel yeşillendirme projelerini desteklemek de dahil olmak üzere şirketin yerel çevre girişimlerine işaret etti.

Fabrika faaliyete geçmeye yaklaşırken CATL aktif olarak yerel uzmanları işe alıyor ve eğitiyor. Debrecen'deki ekip 400'den fazla kişiye ulaştı ve şirket Debrecen Mesleki Eğitim Merkezi ile ortaklaşa ikili eğitim programının yanı sıra Miskolc Üniversitesi ve Debrecen Üniversitesi ile işbirlikleri başlattı.

CATL'nin İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Noemi Sidlo, "Önceliğimiz gençlere ilham veren kariyer yolu çizmek ve sürekli eğitim fırsatları sunmak" dedi. Şirket bu amaçla yerel çalışanları en son endüstri becerileriyle donatmak üzere özel eğitim merkezi kuruyor.

CATL, işgücü geliştirmenin ötesinde çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerinde de bulunuyor. Bunlar arasında Debrecen Üniversitesi Pediatri Kliniği'ne yapılan katkılar ile bir çocuk evini destekleme planları yer alıyor. Şirket ayrıca Debrecen Otomobil ile Çiçek Karnavalları gibi toplumsal etkinliklere de dahil oluyor.

Kaynak: Xinhua

Macaristan, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

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