Cava Denizi'nde Gemi Yangını: 5 Ölü, 41 Kayıp
Doğu Cava'da çıkan yangında 5 kişi öldü, 41 kişiden henüz haber alınamadı. 225 kişi kurtarıldı.
DOĞU CAVA, 3 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Cava Denizi'nde seyreden Mutiara Santosa 2 adlı gemide çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişiden ise haber alınamıyor.
Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı, pazar günü yaptığı açıklamada toplam 225 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Doğu Cava eyaletinin merkezi Surabaya'dan Makassar'a gitmekte olan gemide 232 yolcu ve 39 mürettebat olmak üzere toplam 271 kişi bulunuyordu.
Kaynak: Xinhua
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