Çavuşlar Ailesi Ailece Okçuluk Yapıyor - Son Dakika
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Çavuşlar Ailesi Ailece Okçuluk Yapıyor

17.07.2026 11:18
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Konya'da Çavuşlar ailesi, oğulları Muhammed’in okçuluğa başlamasıyla birlikte aynı spora yöneldi.

Konya'da yaşayan Mehmet Ali ve Miyase Çavuşlar çifti, oğulları Muhammed Bekir'in okçuluğa başlamasının ardından aynı spora yönelerek ailece yay çekmeye başladı.

Dizi ve filmlerde gördüğü okçulardan etkilenen Muhammed Bekir Çavuşlar (13), 3 yıl önce ailesinden kendisini geleneksel Türk okçuluğu kursuna yazdırmasını istedi.

Bir süre sonra ders almaya başladığı kurslara düzenli olarak devam eden Muhammed Bekir, kısa sürede bu sporda kendini geliştirdi.

Oğullarını antrenmanlara götüren Mehmet Ali ve Miyase Çavuşlar çifti de bu süreçte geleneksel Türk okçuluğuna ilgi duymaya başladı.

Sonrasında önce baba Mehmet Ali Çavuşlar (54), ardından anne Miyase Çavuşlar (51) da kurslara katıldı.

Aynı kulüpte antrenman yapan Çavuşlar ailesi, yerel ve ulusal turnuvalara birlikte katılırken, aynı hedefe odaklanarak birlikte mücadele etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Eşimle ve oğlumla beraber bu sporu yapıyor olmak bana fazlasıyla mutluluk veriyor."

Baba Mehmet Ali Çavuşlar, AA muhabirine, okçuluğun kendilerine büyük katkı sağladığını söyledi.

Ailecek yapabilecek en iyi sosyal faaliyetin okçuluk olduğunu ifade eden Çavuşlar, şunları kaydetti:

"Bu sporu ailecek severek yapıyoruz. 40 yaşından sonra yapılacak en güzel sporlardan birisi. Eşim ve oğlumla yaptığım bu spor odaklanmamı artırdı. Bu sporun ailece bize çok şey kattığını düşünüyorum. Eşimle ve oğlumla beraber bu sporu yapıyor olmak bana fazlasıyla mutluluk veriyor. Yarışmalara sıcak hava demeden geliyoruz ve ailece antrenman yapıyoruz. Bu spora elli yaşından sonra başladım. Kas gelişimime çok büyük katkısı oldu. Okçuluk, sporun yaşının olmadığını gösterdi. Bana fiziksel, bedensel ve ruhsal olarak çok iyi geldi. Eşim ve oğluma da çok iyi geldi. 'Elli yaşından sonra hangi sporu yaparsın?' diye sorarlarsa geleneksel Türk okçuluğu derim."

"Okçuluk bana hem zihinsel hem de fiziksel açıdan faydalı olurken, sabretmeyi, sakinliği de öğretti"

Anne Miyase Çavuşlar da bu sporda eşi ve oğluyla birlikte kaliteli zamanlar geçirdiğini söyledi.

Okçu olduğu için mutlu olduğunu belirten Çavuşlar, şöyle konuştu:

"Okçuluk bana hem zihinsel hem de fiziksel açıdan faydalı olurken, sabretmeyi, sakinliği de öğretti. Sporun yaşı yoktur. Herkese ailece spor yapmalarını tavsiye ederim. Ailecek güzel vakitler geçirme imkanı buluyorsunuz. Önce oğlum, ardından eşim onların destekleriyle ve ısrarlarıyla ben de başladım. Mutluluğumuza mutluluk kattık. İleride ailece şampiyonluk elde etmek istiyoruz. Her anne ailesiyle ve çocuklarıyla güzel vakitler geçirmek ister. 3 sene önce oğlumu ok atarken izlerken çok mutlu oluyordum. Oğlumun attığı her oka heyecanlanıyordum. Şimdi o benim attığım her oka heyecanlanıyor."

Çiftin oğulları Muhammed Bekir Çavuşlar da anne ve babasıyla ok atmanın tarifsiz bir duygu olduğunu dile getirdi.

Annesi ve babasının okçuluğa ilgisinin kendisi sayesinde başladığını belirten Çavuşlar, "Anne ve babamla ok atarken çok mutlu oluyorum. Yarışmalara ve antrenmanlara beraber gidip geliyoruz. Beraber maceralar yaşıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşlar Ailesi Ailece Okçuluk Yapıyor - Son Dakika

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