Çaycuma\'da eski okul binası kadınların lezzet fabrikasına dönüştü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde atıl durumdaki eski okul binası, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) desteğiyle kadınların üretim yapacağı tesise dönüştürüldü.

2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen "ÇAY-KA Lezzet Fabrikası" projesi, Veli köyü Şahnalar Mahallesi'ndeki eski okul binasında hayata geçirildi.

Tesiste kadınların yöresel ürünleri işlemesi, kurutması ve paketlemesi için üretim mutfağı, kurutma ve paketleme alanları ile depolama bölümleri oluşturuldu. Ayrıca enerji ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla güneş enerjisi sistemi kuruldu.

Tesisin tanıtım programında konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, projenin yerel ürünlerin katma değerinin artırılmasına ve kadınların üretimde daha güçlü yer almasına katkı sağlayacağını söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da Çaycuma'nın üreten ve ürettiğine katma değer sağlayan bir ilçe olduğunu dile getirdi. Çaycuma'nın yöresel ürünlerinin tanıtılarak Türkiye genelinde pazarlanmasının ortak hedef olması gerektiğini belirten Çolakoğlu, tesisin üreticilere ve kadınlara katkı sağlayacağını ifade etti.

Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ise ilçede üretilen ürünleri yine ilçede işleyerek kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi ve yöresel ürünleri ÇAY-KA markasıyla daha geniş pazarlara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tesisi gezdi.