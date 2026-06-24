Çayeli'nde Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Çayeli'nde Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Çayeli\'nde Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
24.06.2026 12:19
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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 3 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı, 2 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada; otomobil sürücüsü Selinay Saral (22) ile yanındaki Nilay Bilgin'in (23), çarpışmanın ardından alev alan araçta sıkıştığı, Gamze Saklı'nın (19) ise yola savrulup yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 3'ü ağır 5 yaralının da tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Selinay Saral'ın kontrolünü yitirdiğ 53 ACV 078 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Savrulan otomobil, İshak Beyaz (67) idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yanmaya başladı. Saral idaresindeki araç alevler içinde kaldı, Sezgin Çelik'in (37) kullandığı 08 ACA 759 plakalı minibüs de 2 otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 53 ACV 078 plakalı otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Selinay Saral ile yanındaki Nilay Bilgin'in ve çarpmanın etkisiyle yola savrulan Gamze Saklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Kazada, diğer otomobildeki sürücü İshak Beyaz, Ahsen Kandiş (21), Sadık Namoğlu (50) ve Ahmet Hamdi Özdal (65) ile minibüs şoförü Sezgin Çelik de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası kaldırıldıkları Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavileri devam eden yaralılardan Beyaz, Namoğlu ve Özdağ'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çayeli'nde Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika

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