Çayır'dan CHP Kurultayı Tepkisi
Çayır'dan CHP Kurultayı Tepkisi

22.05.2026 06:22
Remzi Çayır, CHP Kurultayı'ndaki istinaf kararına tepki gösterdi ve siyasete darbe olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararına tepki göstererek, "Bu siyasete vurulan bir darbedir" dedi. Çayır, parti başkanlık divanının konuya ilişkin olağanüstü toplantıya çağrıldığını açıkladı.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP Kurultayı'na ilişkin istinaf kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çayır açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu siyasete vurulan bir darbedir. CHP'ye yönelik bu karar, siyasete, demokrasiye fitne ve kaos sokmuştur..."

İktidarın siyaseti, kendi istikbali için dizayn etmesi kabul edilemez. Başkanlık Divanımız 22 Mayıs saat 15.00'da olağanüstü toplantıya çağrılmıştır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

