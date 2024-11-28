Çayırhan Termik Santrali İhalesi Tarihi Uzatıldı - Son Dakika
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Çayırhan Termik Santrali İhalesi Tarihi Uzatıldı

Çayırhan Termik Santrali İhalesi Tarihi Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi ihalesinin son teklif verme tarihini 4 Aralık 2024'ten 4 Mart 2025'e uzattı. İhale ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar doğrultusunda, işçilerin talepleri de değerlendiriliyor.

28.11.2024 17:19  Güncelleme: 17:35
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İHALE TARİHİ ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Dairesi Başkanlığı, Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihini 4 Aralık 2024'ten 4 Mart 2025'e uzattı. Özelleştirme Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 17 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve ihalede son teklif verme tarihi 4 Aralık 2024 olarak belirlenmiştir. İdaremiz söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özeni göstermektedir. Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak; ihaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi, çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 4 Mart 2025 Salı günü saat 18.00'e kadar uzatılmıştır" denildi.

Ayrıca; özelleştirme ihalesi duyurusuna karşı çıkan işçilerin eylemi sürüyor. Bugün, Çayırhan Termik Santrali'nden Ankara'ya yürüyüşe geçen çok sayıda işçi, yaklaşık 7 saatte Beypazarı ilçesine ulaştı. İşçiler, geceyi Beypazarı'nda geçirecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çayırhan Termik Santrali İhalesi Tarihi Uzatıldı - Son Dakika

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