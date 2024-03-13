Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Çayırova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Çayırova Belediye Başkan adayı Bünyamin Çiftçi, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarına devam eden Çiftçi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun da katıldığı programda kadınlarla bir araya geldi.
İlçede bir sitenin bahçesinde düzenlenen programda konuşan Çiftçi, seçim beyannamesinde yer alan hanımlar lokali ve aile okulu programı projelerini anlattı.
Kadınlara yönelik projelerin önemine değinen Çiftçi, "Önümüzdeki dönem kıymetli hanımefendilerimize, özel bir lokal yapacağız. Aktif ve sağlıklı yaşam merkezleri kuracağız. Bizler örf ve adetlerimizle var olduk, var olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda fiziki imkanlarımızı kullanarak, ailelerimizle bir araya geleceğiz ve aile okulu programları düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çiftçi'ye, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, AK Parti Çayırova Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez ve meclis üyeliği adayları da eşlik etti.
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