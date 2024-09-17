Çayırova\'da 625 Bin TL Değerinde Hırsızlık

Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde geçen temmuz ayında bir evden 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 104 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Çayırova ilçesinde geçtiğimiz 23 Temmuz'da bir evden toplamda 625 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen S.Y. ve N.Y.'yi bugün yaptıkları operasyon ile Kocaeli'de yakaladı. S.Y.'nin 40, N.Y.'nin ise 64 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin kucağında bebekle adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.