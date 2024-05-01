Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Erhan Sokak'ta bir araçta M.K. ile F.I. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşe olayda F.I, M.K'yi 5 yerinden bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan M.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?