Çayırova'da çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Çayırova'da çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı

Çayırova\'da çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir araçta çıkan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.I, M.K'yi 5 yerinden bıçakladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.K, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

01.05.2024 16:13
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Erhan Sokak'ta bir araçta M.K. ile F.I. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşe olayda F.I, M.K'yi 5 yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan M.K, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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