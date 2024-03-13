Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi'nde S.M. idaresindeki 41 AEZ 009 plakalı hafif ticari araç ile Ş.M. yönetimindeki 41 AOS 967 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçların savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildiği kazada, sürücüler ile otomobildeki çocuk M.M. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
Aydın'ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca UYUMA uygulaması da tanıtıldı. Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, operasyonlar ve bilgilendirme çalışmalarıyla uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve farkındalığın artırılması için kararlı bir şekilde mücadele ediyor.
Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB etkinliklerinde destek olan hayırseverlere plaket ile teşekkür etti. Hayırsever Ümit Yelin ise esnaflar için yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Türkiye Milli Takımı, 16-24 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda yer alacak. Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan takım, Sidney kentinde gerçekleşecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek. Ay-yıldızlılar, grup aşamasında İsviçre, ABD, Danimarka, Japonya, Norveç, İsveç, Güney Kore, Estonya, Kanada, İskoçya, İtalya ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek. Grup aşamasını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselirken, diğer 4 takım play-off turuna katılacak.
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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri Mahallesi'ndeki iftar programında mahalle sakinlerine müjdeler verdi. Başkan Çetin, kentsel dönüşüm projesi ve ana yolun asfaltlanması konularında açıklamalarda bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle iklim değişikliği kaynaklı problemler ve çevresel zorluklarla mücadele edilebilmesi, düşük karbon emisyonlu bir kent oluşturulabilmesi amacıyla 'Yeşil Şehir Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı, Türkçe ve İngilizce olarak ABB'nin internet sitesinde paylaşılmaya başladı.
Şile'de seyir halinde olan bir minibüs, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada minibüs şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın sebebi henüz belirlenemedi.
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Konya'da, 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı, 6 yayanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Tutuklu otomobil sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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